〔亚洲资金流向〕新兴市场股票基金第11周录得资金流出,为9.05亿美元--花旗

路透香港10月14日电---投资银行花旗周五发布报告称,新兴市场股票基金连续第11周录得资金流出,但放缓至9.05亿美元.

报告称,当周股市反弹明显,基金赎回也显着缓和.环球新兴市场基金录得轻微资金流入,为1.55亿美元.从地区来看,亚洲除日本基金仍是相对赢家,但CEEMEA(中欧、东欧、中东和非洲)和拉美基金的资金流出加快.

报告并称,环球国际基金、环球新兴市场基金和亚洲除日本基金中的ETF都有资金流入,但主动管理的非ETF基金持续遭遇赎回.

此外,对中国出现硬着陆的担忧将市场拖入投降式抛售水平(capitulation level),投资者看到机会并买入香港/中国基金.以流出资金占资产管理总值比重计算,东盟国家(泰国、印尼和马来西亚)继续是表现最差的国家.(完)