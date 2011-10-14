〔香港房地产〕二手楼价下跌,第三轮楼市调整展开--中原地产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.74%,反映本地主要银行今年第五度上调按揭利率及环球股市大跌的影响;预计这次调整的幅度会略大于前两次,调整时间亦会较长.
周五公布的CCL报99.07点,上周为99.8点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦下滑1.03%.
中原地产研究部联席董事黄良升指出,是次调整显示9月19日银行第五度上调以银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率,以及9月22日起全球股市大跌後,楼价再度回软.预计第三次调整的幅度会略大于前两次,但调整幅度仍然有限,而调整时间亦会较长,CCL将继续在高位反覆徘徊.
至于周三施政报告宣布复建"居者有其屋"对楼价的影响,有待三周後公布的CCL才开始反映.
最新的指数是根据于10月3日至9日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在9月19日至25日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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10/9 99.07
10/2 99.80
9/25 99.21
9/18 98.18
9/11 98.24
9/4 98.60
8/28 99.41
8/21 99.15
8/14 99.31
8/7 99.53
7/31 99.11
7/24 99.00 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。