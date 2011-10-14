〔香港房地产〕二手楼价下跌,第三轮楼市调整展开--中原地产

路透香港10月14日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周下跌0.74%,反映本地主要银行今年第五度上调按揭利率及环球股市大跌的影响;预计这次调整的幅度会略大于前两次,调整时间亦会较长.

周五公布的CCL报99.07点,上周为99.8点.大型屋苑领先指数CCL Mass按周亦下滑1.03%.

中原地产研究部联席董事黄良升指出,是次调整显示9月19日银行第五度上调以银行同业拆息(HIBOR)为基准的按揭利率,以及9月22日起全球股市大跌後,楼价再度回软.预计第三次调整的幅度会略大于前两次,但调整幅度仍然有限,而调整时间亦会较长,CCL将继续在高位反覆徘徊.

至于周三施政报告宣布复建"居者有其屋"对楼价的影响,有待三周後公布的CCL才开始反映.

最新的指数是根据于10月3日至9日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有约八成的交易是在9月19日至25日签订临时买卖合约.

CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.

以下为CCL过去12周的表现:

日期 CCL指数

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10/9 99.07

10/2 99.80

9/25 99.21

9/18 98.18

9/11 98.24

9/4 98.60

8/28 99.41

8/21 99.15

8/14 99.31

8/7 99.53

7/31 99.11

7/24 99.00 (完)

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