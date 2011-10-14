〔香港个股〕李宁称由品牌总经理卢宁担任首席运营官,首席产品官徐懋淳辞任

路透香港10月14日电--正处于变革时期的中国体育用品商李宁(2331.HK)周五公告两项管理层人事变动,原品牌总经理卢宁将担任首席运营官,以整合产品、销售以及供应链组织.而原首席产品官徐懋淳因家庭因素已于昨日辞任.

李宁在联交所发布公告指出,卢宁未来将负责统筹品牌销售总部与各销售大区、产品及供应链三大业务板块,协助行政总裁提升运营效率.未来也将设置鞋产品总经理和服装/配件产品总经理等职,负责产品规划、设计开发等,以降低成本和提高效率.

前任首席运营官郭建新今年5月间,与其他两位高阶主管--首席市场官方世伟以及电子商务部总监林砺相继辞职,一度造成股价大幅波动.李宁後发出声明称,该三位人士是基于个人发展需求辞职,公司已作适当安排,策略及营运不会因此受到影响.

李宁2011年中期净利按年下跌49.5%,至2.94亿元人民币;中期营业额42.89亿元人民币,较上年同期的45.05亿下降约5%.[ID:nCH0075571]

李宁今日大幅收低8.89%至6.97港元,过去一个月来跌1.42%;大盘恒生指数.HSI跌1.36%.(完)

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