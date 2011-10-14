〔香港个股〕国泰航空称9月货运量按年下跌10.1%,客运量则升3.5%

路透香港10月14日电---香港国泰航空(0293.HK)周五称,其与港龙航空于9月份合计货运量同比下跌10.1%,客运量则升3.5%.

国泰航空的新闻稿称,今年9月的货运量为13.14万吨,客运量则达225.6万人次.

"货运业务自8月以来并无显着改变,主要香港及内地市场需求持续淡静."国泰航空货运营业及市务总经理韦靖说,"暂时仍未出现传统年尾旺季的迹象."

国泰航空周五收跌3.34%,报13.32港元.(完)

浏览国泰航空其他新闻,请点选[0293.HK-CMN]