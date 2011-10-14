〔中港个股〕鞍钢股份料首九个月净利按年大降91%,因生产成本上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月14日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五称,预期按中国会计准则,今年首九个月的净利将按年大跌约91%,因原材料及燃料价格涨幅,远超过钢材价格上升.
鞍钢的声明称,预期今年首九个月的净利,将由去年同期的25.72亿元人民币下滑至2.39亿元;基本每股收益则由去年同期的每股0.355元跌至0.033元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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