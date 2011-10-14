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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 17:54 BJT

〔中港个股〕鞍钢股份料首九个月净利按年大降91%,因生产成本上涨

路透香港10月14日电---中国钢铁生产商--鞍钢股份(0347.HK)(000898.SZ)周五称,预期按中国会计准则,今年首九个月的净利将按年大跌约91%,因原材料及燃料价格涨幅,远超过钢材价格上升.

鞍钢的声明称,预期今年首九个月的净利,将由去年同期的25.72亿元人民币下滑至2.39亿元;基本每股收益则由去年同期的每股0.355元跌至0.033元. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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