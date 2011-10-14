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亚洲 | 2011年 10月 14日 星期五 18:48 BJT

〔中港个股〕中国神华前三季煤炭销量升34.5%,完成全年逾四分三目标

路透香港10月14日电---按市值计为全球最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周五称,今年前三季度的煤炭销量同比增长34.5%,完成全年逾四分之三的目标.

神华的公告显示,今年1-9月的煤炭销量为2.864亿吨,去年同期为2.13亿吨;同期商品煤产量亦升26.3%至2.099亿吨.

前三季度公司旗下电厂总售电量同比上升26.6%,至1,257亿千瓦时.

分析师称,最近由于中国主要煤运干线大秦铁路检修,加上天气乾旱影响国内水力发电量,因而刺激煤电需求上升.

中国神华此前给出今年全年煤炭销量目标3.6-3.7亿吨,产量目标2.6-2.7亿吨.

神华H股周五收跌1.66%,报32.55港元;其A股则升0.64%,报25.25元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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