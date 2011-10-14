〔中国新股〕北京京客隆称其A股IPO申请未获证监会发审委批准

路透香港10月14日电---大北京地区主要日用消费品零售及批分销商--北京京客隆(0814.HK)周五称,其A股IPO(首次公开发售)申请未能获得中国证监会发审委的批准,惟没有披露原因.

据预披露资料,该公司拟发行不超过1.2亿A股,占发行後总股本比例22.55%.计划使用8.96亿元人民币募集资金,投入连锁超市发展项目、配送中心升级改造项目等.上市地为上海证券交易所.[ID:nCN8493456]

京客隆并称,将动用其内部资源或以其他方法为拟由A股发行募集所得款项融资的项目进行筹资,而这并不会对公司的财务状况或营运带来任何重大不利影响.

其H股今日收升3.92%,报7.69港元;过去一个月累计跌近12%.(完)

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