〔中国新股〕北京京客隆称其A股IPO申请未获证监会发审委批准

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港10月14日电---大北京地区主要日用消费品零售及批分销商--北京京客隆(0814.HK)周五称,其A股IPO(首次公开发售)申请未能获得中国证监会发审委的批准,惟没有披露原因.
据预披露资料,该公司拟发行不超过1.2亿A股,占发行後总股本比例22.55%.计划使用8.96亿元人民币募集资金,投入连锁超市发展项目、配送中心升级改造项目等.上市地为上海证券交易所.[ID:nCN8493456]
京客隆并称,将动用其内部资源或以其他方法为拟由A股发行募集所得款项融资的项目进行筹资,而这并不会对公司的财务状况或营运带来任何重大不利影响.
其H股今日收升3.92%,报7.69港元;过去一个月累计跌近12%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。