《香港报摘》--经济日报10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--希腊危机何时了?全国五次罢工,表面阳光灿烂,内里垃圾处处.
* 其他:
--基金经理对于港股短期内重拾升轨有保留,认为追货意愿不大.除拣股不拣市外,内地难松绑为共识,逢低吸纳股份宜着眼长线投资.
--普拉达(Prada)(1913.HK):欧债无碍.公司副主席Carlo Mazzi称近日销售状况保持增长,亦有足够弹性应付一旦转坏的经济情况.
--香港银行界人士表示,就内地金融机构及企业来港发行人民币债券一事,目前投资者对于人民币债券的胃纳量明显减少,发债事宜可能要延至明年.
--长江基建(1038.HK)称由其牵头的财团已完成收购英国水务公司Northumbrian Water.董事总经理甘庆林表示,新增投资预期可在今年的财政年度内,提供两个半月的溢利.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。