《香港报摘》--经济日报10月17日

* 要闻版头条:

--希腊危机何时了?全国五次罢工,表面阳光灿烂,内里垃圾处处.

* 其他:

--基金经理对于港股短期内重拾升轨有保留,认为追货意愿不大.除拣股不拣市外,内地难松绑为共识,逢低吸纳股份宜着眼长线投资.

--普拉达(Prada)(1913.HK):欧债无碍.公司副主席Carlo Mazzi称近日销售状况保持增长,亦有足够弹性应付一旦转坏的经济情况.

--香港银行界人士表示,就内地金融机构及企业来港发行人民币债券一事,目前投资者对于人民币债券的胃纳量明显减少,发债事宜可能要延至明年.

--长江基建(1038.HK)称由其牵头的财团已完成收购英国水务公司Northumbrian Water.董事总经理甘庆林表示,新增投资预期可在今年的财政年度内,提供两个半月的溢利.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.