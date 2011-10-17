版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:11 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--10月17日

路透香港10月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.

(1美元=7.7775港元HKD=)

美股道琼工业指数上周五收高166.36点,或1.45%,报11,644.49点,录得7月初以来首次两周连涨,受助于

强劲的谷歌(GOOG.O)获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

-------------------------------------------------------------------------------------

中海油 (0883.HK) (CEO.N) 177.320 0.75 64176 13.791 3.85

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.800 -2.36 193068 3.982 2.10

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.880 2.69 244758 76.033 0.84

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 39.660 0.13 157800 20.564 1.05

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 122.600 2.12 47182 9.535 2.20

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 94.840 2.63 50380 7.376 2.16

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.630 0.60 456864 64.755 1.66

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.690 2.87 41898 4.798 2.08

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 19.120 -4.16 702655 14.871 1.02

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 25.840 6.47 115183 20.097 2.43

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 16.350 -0.85 18094 3.179 1.57

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 29.100 1.68 6210 4.527 0.81

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.120 1.23 7387 1.409 -49.12

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.700 3.45 25589 0.420 0.00 (完)

--整理 李珊珊

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐