《香港报摘》--信报10月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--上周施政报告对房屋政策未下"辣招".二手楼市场回温,成交增四成,量升价不涨.
* 其他:
--广交会首日入场人次大减21%,亦是近年最低的开幕日人次记录.欧美客锐减,广东制造业进入寒冬.
--香港场外衍生性工具交易规管制度,最快本周公布建议,并展开公众谘询.至明年底,多家国际金融机构都会被纳入监管范围.
--受到欧美债务以及温州中小企业信贷危机影响,A股低迷,金融市场或影响中国实质经济,瑞银亚洲消费研究部主管潘嘉怡称若大市气氛持偏差,将影响居民消费意愿,对第四季内地零售市场传趋谨慎.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。