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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 08:41 BJT

《香港报摘》--信报10月17日

* 头版头条:

--上周施政报告对房屋政策未下"辣招".二手楼市场回温,成交增四成,量升价不涨.

* 其他:

--广交会首日入场人次大减21%,亦是近年最低的开幕日人次记录.欧美客锐减,广东制造业进入寒冬.

--香港场外衍生性工具交易规管制度,最快本周公布建议,并展开公众谘询.至明年底,多家国际金融机构都会被纳入监管范围.

--受到欧美债务以及温州中小企业信贷危机影响,A股低迷,金融市场或影响中国实质经济,瑞银亚洲消费研究部主管潘嘉怡称若大市气氛持偏差,将影响居民消费意愿,对第四季内地零售市场传趋谨慎.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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