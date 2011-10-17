《香港报摘》--其他报纸重要消息10月17日

* 明报

--中大国际(0909.HK)发声明,指控告早前辞任副主席一职的张玉清及合营企业南京青山另一股东曹青山涉嫌诈骗,指二人隐瞒合营公司电池技术未达标准事实及提交不具法律效力检测报告.

* 星岛日报

--西铁首次采用简化招标程序推出的南昌站上盖大型项目,将于今天截标.有业界人士预期,今天入标的财团将倾向合组形式竞逐,标价亦会较保守,市场估值介乎130亿至160亿港元,

--金融管理局助理总裁李建英透露,该局将进一步提升债务工具中央结算系统(CMU)的功能,拟于下月为合资格债券自动按市值计价,便利银行间的回购交易,以债券作抵押贷款.

--Prada(1913.HK)副主席Carlo Mazzi表示,对亚洲、尤其中国和韩国等地的奢侈品需求充满信心,并预言未来亚洲区的销售额可由现在占总额40%提升至一半(50%),而中国目前仅占总额7%,未来定能翻一番.

* 苹果日报

--中银人寿执行总裁蔡中虎表示,只要有足够渠道供人民币保费投资,人民币保单市场可持续增长,他相信外商直接投资(FDI)有利扩阔人民币保单投资机会.

* 东方日报

--中国海外(0688.HK)旗下渖阳分公司总经理刘文东指,受到当地刚性需求所带动,该市于今年至今的合约销售已达目标的52亿元人民币,更估计全年将可超出目标20%完成,可望达到60亿至70亿元人民币.

* 文汇报

--星展香港及中国内地零售银行业务总监王洁凤表示,在环球经济前景变得不明朗下,今年下半年的银行贷款增幅已较上半年减慢,故相信银行会尽量维持目前之存款利率水平,今年之内未必会再大幅加息争存款.

--美亚娱乐(0391.HK)计画本月底或下月初于扬州开设另一戏院.该集团董事总经理唐庆枝表示,明年将投资再设3家戏院,并考虑以合资方式开设戏院,目标2016年达50家,力争届时相关收入近10亿元人民币.

--中国微电子(0139.HK)执行董事王溢辉透露,该集团将于明年初正式推出以全新技术制造的"中国芯"片,相信将会受到海内外厂商广泛欢迎.他表示.该集团的目标是在5年至10年占据全球10%至20%市场.

* 大公报

--神州数码(0861.HK)董事局主席郭为表示,最艰难的时期已经过去,随着服务经济的时代来临,集团已重新定位,力争2015年营业收入翻一番,达千亿港元的目标.(B01)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.