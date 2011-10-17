〔港报财经评论〕信心渐复反弹未尽--信报10月15日

信心渐复反弹未尽/ 陆文

受中国内地公布通胀数据及银行新增贷款大跌等偏淡因素影响,恒指周五结束六连升的绝地反弹期.据本报研究部统计,恒指自2000年至今近11年内只有33次六连升,占总交易日1.1%,其馀出现七连升至十连升的次数合共也只有32次,反映今次反弹累积最多约2,600点实属难得.从乐观角度分析,重阳前低见的16,170点应会在未来一、二个月成为不错的支持水平,有利日後大市营造高低脚的平台.随着本周恒指累积约4%升幅,上日指出今次以黄金比率估计恒指可进一步反弹至19,529点水平,投资者可利用短期调整至18,000点附近水平吸纳博反弹,特别是昨天大市出现一如预期的调整,除了有部分获利回吐外,整体沽压不明显,反映投资信心有所改善,看来近日的反弹市应有馀未尽,下周可看高一线,符合10月份杀熊的预期.

欧美市场因惠誉调低瑞银及多国银行评级,甚至西班牙评级亦被下调,美国经济数据属差强人意外,却见欧美股市有不俗抗跌能耐.至于港股低开以配合急升後的获利回吐,上日急升的内房股及个股均见急速回吐,只是交投有所放缓,市场寄望9月份CPI及PPI放缓,令中国可酌量放宽货币政策.不过,从CPI见6.1%及PPI升6.5%,虽然受去年同期基数偏低影响,但整体已呈见顶趋稳,影响可视为属中性.A股收市後中国内地公布M1增速下降,9月份新增贷款为4,700亿元人民币,逊于市场预期,引发内银股及一众中资股下跌,有关数据反映银行存款减少及贷款能力受制于高企的存款准备金率,乐观而言,年底前中国内地有调低准备金率以纾缓市场信贷紧绌的可能,特别是减低民间高利贷引发的风险.当然,中国一方面要关注欧美会否再有量化宽松措施令通胀恶化,估计要确认中国内地楼市出现的资产泡沫化风险不致爆破及通胀受制,才会向市场发出放宽讯息,在年底至明年首季才会酌量放缓,并出现针对性有收有放,一如昨天推出扶助小企财政的措施,但对胡乱借热钱作炒作的民企,依然是不会松手.

随着早前风险源头的欧债危机,在所有欧盟成员通过EFSF捍卫欧罗区稳定,市场对G20稍後峰会有期望.中国内地亦传出对铁路主要项目提供2,000亿元人民币的债券资助下,令一批铁路相关股如中铁(0390.HK)及中铁建(1186.HK)均能逆市上升,其中亦涉及沽空回补活动.受上台数据理想带动,早前弱势的中移动(0941.HK)上升2.7%,有利于支持恒指表现,但整体股市表现显示周五大批短线客获利回吐,特别是近日不少炒补仓反弹获利不低,看来这批热钱将留待下周重临,主要配合外围股市有不错的抗跌力,面对中国内地信贷收紧的措施应告一段落,不会再有加息及调高存款准备金率.(B04)

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欧罗似扭转弱势/ 苏子

前天欧洲市欧罗兑美元失守1.3750/1.3833反覆区後,曾一度急跌至1.3682低位,可惜汇价破位後未能在美国市显着低收,最後除升回上述的反覆区内波动外,更在上日的1.3780收市价附近收市,使日线图呈现十字星的待变形态.昨天亚洲市及欧洲市早段,欧罗兑美元继续在前天的波动范围内争持,汇价在伦敦入市後更曾突破上日的1.3826高位,可惜破位後只能多升2点子至1.3828高位便再次遇上庞大沽压,迅即掉头下跌,并返回上日的收市价附近才能喘定跌势.欧罗兑美元在本周三及前天分别触及1.3833及1.3826高位後均见即时回落,而昨天汇价已是第三次升至1.3825水平以上,升至此高位後,走势同样是掉头回落,反映市场上正有一股庞大力量力阻欧罗兑美元升破本周三所造的1.3833高位.如这股庞大力量可以在昨晚成功阻止欧罗兑美元顺利破关而上,且令汇价显着在100周SMA的1.3677支持以下收市的话,相信下周欧罗兑美元将会向下作出更深的调整.

但根据某美资外汇交易商的相反理论指标显示,目前小投资者投资者占66%的比例以建立欧罗兑美元短仓为主,而这令人担心上述那股庞大力量未必能成功阻止汇价进一步上升,欧罗兑美元有较大机会在昨晚或下周初成功突破本周三的1.3833高位及上述的20天保历加通道顶部阻力,随後向上展开强而有力的单边升市,杀众多看淡者一个措手不及,担心一旦欧罗兑美元成功破关而上後,届时50天SMA的1.3927阻力,甚至汇价由8月29日的1.4550高位跌至本月4日的1.3144低位的61.8%反弹目标,即1.4013阻力亦未必能发挥太大作用,汇价应会进一步上试至200天SMA的1.4070关键阻力附近才会出现较大阻力.

一旦欧罗兑美元成功破关而上後,可以继续出现明显升浪的原因,则与汇价目前在周线图上正在组织一组有利後市的早晨之星形态有关.原先倾向倘若欧罗兑美元可以在前天触及1.3826高位後成功见顶回落并且低收,昨天更承接前天的利淡形态,进一步往下寻底,显着回落至100周SMA的1.3677支持位,那汇价在本周收市时便不能出现大阳烛的利好形态,而周线图上目前所组织的早晨之星形态亦有较大机会发展失败,後市将会向下大幅调整.不过,若然昨晚欧罗兑美元可以破关而上,并且显着高收,那周线图上所组织的早晨之星形态便可以获确认,这令汇价下周进一步急升至200天SMA的1.4070关键阻力的机会大增.(B07)