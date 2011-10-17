〔港报财经评论〕憧憬银根放松,利中资股後市--香港经济日报10月15日

憧憬银根放松,利中资股後市/ 余少文

国企指数结束三连升,但全周仍升697点,是近一年来最大单周升幅.加上中国内地通胀下跌,货币供应增长放缓至近10年低位,相信中国不会再收紧货币政策,相反有望在年底放松,有利中国内地以及中资股真正走出谷底.国企指数三连升後,昨日反弹乏力,全日跌217点或2.2%,收9,584点,成交额降至126亿港元,全周则升697点,是近一年来最大单周升幅,确实令人对後市产生憧憬.而红筹指数跌119点或3.2%,收3,570点,大部分成分股都下跌,只有公用股中国移动(0941.HK)和粤海投资(0270.HK)逆市上升.当然,中国内地股市昨日同样走低,未见日前急升的气势,两市均未能受惠9月通胀回落至6.1%.未知是否大市近日反弹已反映通胀回落因素,还是市场担心中国内地经济前景会转差,因为9月工业生产者价格只升6.5%,是11个月来最低升幅,似乎反映中国内地工业在放缓.

至于人民银行公布的9月金融数据亦低于市场预期,广义货币增长只有13%,是9年多以来最低增长.而狭义货币则升8.9%,是2009年1月以来最低增幅,加上当月新增贷款只有4,700亿元人民币,自然令人相信中国调控过度,难怪内银股在8-9月出现股灾.除了中国内地货币供应增长放缓,即使涉及热钱的新增外汇占款,9月只有2,473亿港元,较8月下降34%,也是今年第三低的月份,似乎显示热钱并没有将中国内地作为避难所而大规模流入.可惜大市却未能因而反弹,相反外围因素以及人民银行虽采观望措施,但没有放松货币政策下,大市反而愈跌愈多.但党喉舌新华社旗下《中国证券报》日前社评表示,中国宏观调控已到”松紧适度”的临界点,总量调控继续收紧的可能性不大,四季度货币政策可能进入观察期,进一步加息和上调存款准备金率的概率都很小.

眼见M1和M2增长都降至近10年低位,以及民间借贷市场过度高息及活跃,尽管人行未必会减息,但颇大机会在年底下调存准率,令市场资金可以松动过来,缓和民间借贷市场爆煲的机会.若然憧憬成真,对A、H股而言都会是利好消息.当然,中共日内举行十七大六中全会,以及下周公布第三季GDP数据,市场下周初仍会观望.但第三季业绩会在10月最後两周密集披露,或会成为大市继续反弹的催化剂.只是大市要真正结束过去一年的调整,或要人行肯从善如流,下调存准率,再配合中国汇金继续增持四大行,届时内银股应该可以扭转近期的跌势,不妨留意工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK).(010)