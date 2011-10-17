〔港报社评〕"占领中环"完全没有合理性--文汇报10月17日

"占领华尔街"行动短时间内已成星火燎原之势,蔓延到全球超过950个城市,但各地的成因及触发点却大为不同.香港也有示威者发动”占领中环”行动.事实上,美国民众不满金融巨头残民自肥,贩卖有毒资产祸害全球竟可获公帑拯救,”占领”行动有其正义性及合理性.欧洲的示威则主要是不满政府大幅收紧开支削赤,而借题发挥.

相比起来,香港金融机构既不是制造金融危机的祸因,也从未得到港府以公帑注资,香港特区政府也没有削减市民福利,所谓”占领中环”行动既不合情,也没有丝毫合理性.示威者意图在香港复制”占领华尔街”行动,不过是东施效颦,既对金融业者不公平,也会影响金融业的声誉,对香港有害无益,不会得到市民的认同.

香港少数社运人士发动的”占领中环”,则缺乏理据.香港目前经济仍保持稳定增长,失业率更创下十多年来新低,与欧美等地的经济困境相比是天壤之别.香港的福利投入不但没有减少,反而不断增加.同时,金融业也未有得到如美国般”厚待”,即使在金融海啸期间,港府的稳定金融措施都是为保障金融体系稳定,保障市民存款的安全,并没有向金融机构注资一分一毫.相反,香港金融机构更受到美国拖累,在衍生产品上损失惨重.在雷曼迷债一役,港府一直协助投资者追讨损失,最终得到较理想的赔偿方案,也是以投资者的最大利益为依归.由此说明,香港金融业根本谈不上什麽”金融霸权”,所谓”占领中环”的行为根本就不应进行.(A05)