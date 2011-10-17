〔香港个股〕汇丰与Graycliff订立投资安排,管理其美国及拉美私募基金等

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月17日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一称,与新成立的Graycliff Partners签订投资顾问安排,标的为其美国和拉丁美洲的私募基金、夹层投资基金(mezzanine investment funds)等.
汇丰在联交所发布公告指出,Graycliff Partners由现任职于汇丰资本(美国)的管理团队在离职後成立.Graycliff Partners将专注于中间市场(middle market)的私募、夹层投资及房地产投资,为汇丰约11亿美元资产提供管理服务.
汇丰表示,投资顾问安排预计今年第四季生效.
汇丰上周五收63.7港元,一个月来跌10.24%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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