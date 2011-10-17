〔香港个股〕汇丰与Graycliff订立投资安排,管理其美国及拉美私募基金等

路透香港10月17日电---汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)周一称,与新成立的Graycliff Partners签订投资顾问安排,标的为其美国和拉丁美洲的私募基金、夹层投资基金(mezzanine investment funds)等.

汇丰在联交所发布公告指出,Graycliff Partners由现任职于汇丰资本(美国)的管理团队在离职後成立.Graycliff Partners将专注于中间市场(middle market)的私募、夹层投资及房地产投资,为汇丰约11亿美元资产提供管理服务.

汇丰表示,投资顾问安排预计今年第四季生效.

汇丰上周五收63.7港元,一个月来跌10.24%.(完)

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