〔港报社评〕居屋只应助人安居,不应二次资助买楼--明报10月17日

昨日,两名香港特首”疑似”参选人唐英年与梁振英均到访基层社区深水(土+步),异口同声谈及增建公屋;情势已经相当清楚,不论谁当选下一任特首,公屋都会增建,问题是增加多少?赞成复建居屋和适度加建公屋,然而,二者均需要公帑和公共资源,必须遵从公平和有效运用资源的基本原则.正因这样,现任特首曾荫权提出的”曾版居屋”,对已经幸运地购置新居屋的业主提供两次资助,并不合理;港府毋须锦上添花,但必须雪中送炭,用有限的公共资源协助其他有需要的市民购买居屋.

新居屋转售补价卖大包制造社会分化挑起矛盾.香港特首曾荫权上周三施政报告宣布的”曾版居屋”,转售补价安排很有问题――香港特首曾荫权表示补价是贷款,他日居屋业主出售物业,升值部分由业主享有,这个做法形同卖大包,与居屋政策以协助夹心阶层安居的原旨不符,对其他市民包括原居屋业主不公平.

“曾版居屋”另一个重要内容,是协助居屋业主向上流动.港府亟亟于希望市民买私楼升级,但从实际施政而言,港府却忽略了值得协助向上流动的公屋富户,他们想购买居屋升级,但是2002年停建、一度停售居屋之後,他们没有机会申购居屋,然後交回公屋单位让其他有需要人士入住,切断了原居屋政策的流转功能.所以,港府应该总结经验,若日後出现停建停售抉择时,不应全面停建,应该保留兴建小量单位,作为种子作用.过去9年所见,一旦停建就很难复建,港府勿再重蹈覆辙.(A03)