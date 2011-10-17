〔港报社评〕愿景治港须防失策--星岛日报10月17日

随着香港特首选举逐步逼近,社会上讨论各种政策的声音响起香港不少长远政策,在回归後受到种种政治因素影响,一直无法取得突破,能够趁着换届增加社会讨论,绝对是件好事,最重要是争取推动各种政策,除了着重承诺外,应该把焦点落在如何解难,为突破政策的瓶颈出谋献策.

美好理念谁来付钞.政治人物开出政治期票,是选举必不可少的动作,选民如何考虑各种各样的愿景呢?以兴建公屋为例,香港的公共房屋福利,在世界各地已算做得不错,如何可以明天比今天做得更好呢?其中一个答案,当然是多建公屋,让有需要人士尽早上楼,故此候选人都会慷慨作出承诺,甚至连具体兴建的指标都可以奉上,似已成竹在胸.

先不说近年房委会大叹觅地起楼难,各区纷纷反对兴建公屋.就算政策落实,起楼容易租屋难,公共出租房屋需要大量补贴,未来融资如何解决.同样地,全民退休保障提出多年,至今举步维艰,港府全力推动的强积金,多年来储蓄水平仍难明显增加.为了当选作出承诺,是西方政治的例牌菜,当选後无法履行承诺,同样司空见惯.有时承诺无法兑现,未必是政客存心悔约,而是当初低估了现实阻力,最现成例子是美国总统奥巴马.

为政不是入实验室做实验,改变任何政策,必须先从负面和漏洞设想,做足工夫才落实推行,市民才不会变成无辜的白老鼠.港人回归以来经历过理念治港的日子,对于任何动听的承诺,都会打醒精神,以免贪字变个贫.(A06)