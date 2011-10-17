〔港报社评〕中环未被"占领",贫富悬殊要解--经济日报10月17日

由"占领华尔街"推广至全球的示威活动,香港过去两天亦有”占领中环”以响应,参与人数却不踊跃,反映香港矛盾未如西方般深.香港贫富悬殊问题确实存在,热门特首候选人昨亦以此发挥,但增派福利要用得其所.过去两天的”占领中环”示威,最多时约有200多人参与,在香港示威动辄逾千人出席,”占领中环”运动可说并不踊跃.箇中原因之一,相信是示威者要打倒金融霸权、打倒资本主义的口号,实非民众主流诉求,香港又无美国政府般大力补贴高薪厚酬的银行家,港人对金融界没如美国人般的怨气.

帮助穷人解决生活问题、缩窄贫富差距、消减社会怨气,是香港特区政府不可推卸的责任,香港社会阶级矛盾近年日益加深,下任香港特首必需要比本届港府更积极处理有关问题.两位热门候选人在向基层大派福利承诺时,却应顾及下列几项原则. 原则一,要留意福利派得愈多,会造成愈多人申请福利的问题.原则二,福利易派难收,必须顾及每项福利的长远承担有多重,否则香港不出数年便可能陷入如希腊般财赤危机.

缩窄贫富差距要有治本之道.原则三,向人派鱼不如教人捉鱼,基层最需要的是工作,现时正因找工不难,市民怨气才不高,因此加快经济转型,令经济多元化,创造更多基层工作,才是扶贫的治本之道.香港还处经济周期的良好阶段,更需把握时机,减少社会矛盾、增强经济应对逆境能力,才能避免美国般阶级矛盾深重的困局.(A04)