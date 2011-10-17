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亚洲 | 2011年 10月 17日 星期一 09:30 BJT

《香港重要政经日程》--10月17日-10月24日

=====================今日香港主要政经消息===========================

10月17日(周一)

-- 中电控股(0002.HK)举行董事会会议,商议派发第3期中期股息等事宜.

*-- Red Herring Asia 2011年度亚洲主要私人公司研讨会.

-- 10:00 亚洲电信媒体(0376.HK)股东大会.

-- 10:30 大成糖业(3889.HK)股东大会.

-- 11:00 五菱汽车 (0305.HK)股东大会.

=====================近日香港主要政经消息===========================

10月18日(周二)

-- 10:00 恒隆地产(0101.HK)股东大会.

-- 11:00 恒隆集团(0010.HK)股东大会.

-- 16:30 香港公布7-9月份失业率数字.

-- 中国海外发展(0688.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国太保(2601.HK)公布第三季度业绩.

10月19日(周三)

-- 09:30 中信银行(0998.HK)在北京召开股东大会.

-- 中国建筑国际(3311.HK)公布第三季度业绩.

-- 华彩控股(8161.HK)公布第三季度业绩.

10月20日(周四)

-- 09:00 中国石油股份(0857.HK)在北京召开股东大会.

*-- 中国移动(0941.HK)公布第三季度业绩.

-- 中国金石(1380.HK)公布第三季度业绩.

-- 马鞍山钢铁股份(0323.HK)公布第三季度业绩.

10月21日(周五)

-- 16:30 公布9月CPI.

-- 中煤能源(1898.HK)公布第三季度业绩.

-- 兖州煤业股份(1171.HK)公布第三季度业绩.

*10月22日(周六)

--10:00 丰德丽控股(0571.HK)股东特别大会.

--10:45 丽新发展 (0488.HK)股东特别大会.

*10月24日(周一)

-- 亚洲水泥(中国)(0743.HK)公布第三季度业绩.

-- I.T.(0999.HK)公布中期业绩.

--09:00 美兰机场(0357.HK)在海南海口市举行股东特别大会.

--11:00 五菱汽车(0305.HK)股东特别大会.

--15:00 中国云锡矿业(0263.HK)股东特别大会.

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注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 李珊珊

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