〔香港个股〕普拉达估明年亚洲销售占比升至五成,看好中国需求--报载

路透香港10月17日电---香港媒体周一引述意大利奢侈品集团--普拉达(Prada)(1913.HK)副主席Carlo Mazzi称,尽管欧美经济不稳,但亚洲奢侈品需求仍然看好,预计明年该区销售额占比将提升至五成.

根据普拉达中期业绩报告,至2011年7月31日止,亚太及日本地区销售金额,占全体销售金额的42.5%.大中华区是推动此增长的最大动力来源.

香港信报今日引述Carlo Mazzi称,奢侈品行业不会跟随经济衰退,对亚洲市场仍十分乐观,尤其是中国内地销售额有望在未来两、三年翻两倍,甚至三倍.

"我不认为中国经济会受到环球经济的严重冲击,虽然中国需要出口,但内需亦强劲."Carlo Mazzi称.

报导并指出,该公司在香港、澳门以及内地的中期销售金额为2.23亿欧元,占总销售额20%.

而香港经济日报则援引Carlo Mazzi谈话称,公司至10月10日为止,都保持与中期时的一致增长.

普拉达上月中公布,中期净利按年大增74.2%至1.795亿欧元;中期营业额为11.34亿欧元,较上年同期增长21.1%.Carlo Mazzi向路透表示,欧债危机不影响每一财年展店80家的计划.[ID:nCH0079211]

本地时间上午11:19时,普拉达上扬7.82%至36.55港元,但仍低于6月时的招股价39.5港元,过去一个月来跌5.34%;大盘恒生指数.HSI则升1.87%.

普拉达除了主品牌Prada外,还有年轻活泼设计感的Miu Miu, 以及瞄准小众名贵鞋履消费者的Church's、Car Shoe;产品线自手袋、皮具、成衣、香水、眼镜配件皆见.(完)

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