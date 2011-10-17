〔香港个股〕中电控股称首九个月收入按年上升55%,海外业务增长强劲

路透香港10月17日电---香港发电及供电商--中电控股有限公司(0002.HK)周一公布,今年首九个月收入同比增长54.7%,受海外业务强劲增长带动.

该公司的公告显示,2011年1-9月的收入为673.04亿港元,去年同期为435亿港元.

中电控股主席米高嘉道理称,期内海外能源业务收入大增1.05倍,主要是今年3月收购澳洲新南威尔斯省能源资产後带来约192亿港元收入,以及首九月澳元平均汇率按年上升16.8%.

首九月海外能源业务收入为438.68亿港元;香港电力业务收入则按年升6.2%至232.96亿港元.

该公司宣布第三期中期股息为每股0.52港元,并将于12月15日派发.暂停过户日期为12月6日.

数据公布前,中电控股早盘收低0.29%,报68.1港元.(完)

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