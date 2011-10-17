〔美国企业〕凯雷集团称牵头云峰基金收购中国数字影院服务器供应商

路透香港10月17日电---美国私募股权公司--凯雷投资集团[CYL.UL]周一称,由其牵头的财团包括云峰基金已经完成收购中国数字影院服务器供应商--环球数码创意科技的80%股权.

据一名熟知交易的消息人士对路透称,这项交易作价约7,500万美元,而出售环球数码创意科技股份的股东包括香港富商兼长实(0001.HK)、和黄0013.HK的主席李嘉诚.

在以中国为代表的新兴市场,数字影院发展迅猛.环球数码创意科技在亚洲已安装服务器逾6,800台,居亚洲之首;其在中国市场安装逾4,500台服务器,市场占有率54%.

环球数码创意科技由张万能于12年前在香港创立,业务遍布美国、中国、欧洲、新加坡、日本和香港,并以1.1万台已安装服务器名列全球第二.交易完成後,张万能将留任首席执行官一职,同时仍是公司重要股东之一.

上述投资由凯雷亚洲增长基金IV牵头,该基金的资产规模为10亿美元.云峰基金由阿里巴巴1688.HK母公司阿里巴巴集团主席马云牵头成立.

自2009年以来,全球电影放映行业经历了迅猛的数字化发展.截至2011年第一季度,全球银幕数字化的比例已由2009年底的11%提高到25%.(完)

--记者 雷美珍/Stephen Aldred; 审校 张喜良