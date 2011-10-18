〔港股业绩〕中国海外发展首三季经营溢利按年升47%

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透香港10月18日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二宣布,首三季的经营溢利按年增长46.8%;内地地产项目的毛利率仍维持在40%以上水平.
截至9月底止九个月,中国海外的经营溢利约167.3亿港元;第三季度的经营溢利则为57.9亿港元,公司未有提供同比变化.但按路透根据去年公布的第三季经营溢利34亿港元计算,按年升幅为70%.
中国海外持股近38%的中国海外宏洋(0081.HK),稍早公布第三季及今年首三季的经营溢利分别为7.2亿港元及20.8亿港元.
今年首三季,中国海外累计实现房地产销售金额713.4亿港元,同比增长54.7%;累计实现销售面积同比增长22.1%,为439万平方米,实现全年目标630万平方米的七成.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)