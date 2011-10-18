〔港股业绩〕中国海外发展首三季经营溢利按年升47%

路透香港10月18日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)周二宣布,首三季的经营溢利按年增长46.8%;内地地产项目的毛利率仍维持在40%以上水平.

截至9月底止九个月,中国海外的经营溢利约167.3亿港元;第三季度的经营溢利则为57.9亿港元,公司未有提供同比变化.但按路透根据去年公布的第三季经营溢利34亿港元计算,按年升幅为70%.

中国海外持股近38%的中国海外宏洋(0081.HK),稍早公布第三季及今年首三季的经营溢利分别为7.2亿港元及20.8亿港元.

今年首三季,中国海外累计实现房地产销售金额713.4亿港元,同比增长54.7%;累计实现销售面积同比增长22.1%,为439万平方米,实现全年目标630万平方米的七成.(完)

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