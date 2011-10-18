〔基金产业〕北极光创投完成两支新基金募集,总额约5亿美元

路透香港10月18日电---中国风险投资机构--北极光创投周二宣布,已完成两支新基金的募集,分别为规模4亿美元的"北极光创业投资三期基金"和6.3亿元人民币的"苏州禾源北极光创业投资基金".

新募集的两支基金将继续关注信息技术、消费服务、清洁技术行业、先进制造业以及医疗健康领域的投资机会.

北极光创投在新闻稿中称,美元基金的主要投资机构均来自于美国、欧洲和亚洲的投资者;而苏州禾源北极光人民币基金的主要投资机构来自政府背景的母基金、专业投资机构以及其他个人投资者.

"中国的机会对于国内外的投资人来讲都还是极具吸引力的市场."新闻稿援引北极光创投创始人兼董事总经理邓锋称.

他指出,除了看到中国国内市场在城市化进程以及中产阶层消费模式转变趋势下的巨大机会之外,中国的企业家及创新精神有望引领全球的发展.

北极光创投创立于2005年,专注于寻找早期和成长期的公司,以通讯、媒体、高科技(TMT)领域的投资为主,同时涵盖清洁技术和消费等行业.

两支新基金募集完成後,北极光创投的资金管理规模已达10亿美元.通过此前的两期美元基金和两支人民币基金,北极光创投已完成对中国国内60多家公司的投资,包括已经上市的展讯通信SPRD.O和汉庭酒店(HTHT.O)等.(完)