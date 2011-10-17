〔香港贵金属〕金银业贸易场推出人民币黄金产品,冀扩大市场交易量

路透香港10月17日电---香港金银业贸易场周一起推出人民币黄金公斤条产品的交易,冀扩大市场黄金交易量.

"国际投资者可以藉此进行黄金及人民币的套戥(套利),它们有双重的避险作用."金银业贸易场理事长张德熙对记者表示.

张德熙称,预期人民币黄金公斤条的推出,将可令金银业贸易场的黄金交易量,由现时的日均大约1,000万盎司,增加三成;每日交易额预期达1-3亿元人民币.

他续称,人民币黄金产品将有助提升香港作为全球最大离岸人民币中心的地位.

此外,张德熙表示,金银业贸易场亦计划推出人民币银产品,但他没有透露时间表.

香港离岸人民币清算行--中银香港(2388.HK)及永亨银行0302.HK为人民币黄金产品的结算银行.(完)