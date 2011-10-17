〔香港股市〕恒生指数收盘升2.01%,中资股表现亮眼

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月17日电---香港股市周一在跌深的中资股带动下收高,但是防御类股走强以及成交量逼近三周最低,显示投资人在周二的中国国内生产总值(GDP)数据公布之前态度谨慎.
恒生指数.HSI收涨2.01%至18,873.99点.恒生国企指数.HSCE收涨2.8%至9,853.34点.
沪综指.SSEC由金融类股和能源板块领涨,收盘涨0.37%至2,440.4点,但A股成交量迟滞.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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