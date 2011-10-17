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市场报道 | 2011年 10月 17日 星期一 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数收盘升2.01%,中资股表现亮眼

路透香港10月17日电---香港股市周一在跌深的中资股带动下收高,但是防御类股走强以及成交量逼近三周最低,显示投资人在周二的中国国内生产总值(GDP)数据公布之前态度谨慎.

恒生指数.HSI收涨2.01%至18,873.99点.恒生国企指数.HSCE收涨2.8%至9,853.34点.

沪综指.SSEC由金融类股和能源板块领涨,收盘涨0.37%至2,440.4点,但A股成交量迟滞.

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