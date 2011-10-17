〔香港个股〕冠捷科技称仍就收购飞利浦电视业务的交易进行磋商

路透香港10月17日电---全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技(0903.HK)周一称,仍在就合组公司收购飞利浦(PHG.AS)旗下电视业务的交易进行磋商,但没有为有关磋商设定时间表.

"合资公司的设立仍在谈判中."冠捷科技投资者关系部经理Vijo Lee对路透表示,"今年四月我们曾发表声明,表示有意成立一间合资公司以收购飞利浦电视业务,不过截止目前还没有签署最终的协议."

她说,目前尚没有为相关协议的达成设定时间表.

飞利浦此前称,拟将其电视业务转入与冠捷科技的合资企业,并将授权合资企业使用飞利浦品牌,初始期限为五年.[ID:nCN1046058]

冠捷科技收跌1.24%,报2.39港元;大盘恒生指数.HSI收升2.01%.(完)