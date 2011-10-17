〔香港个股〕冠捷科技称仍就收购飞利浦电视业务的交易进行磋商

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月17日电---全球最大电脑显示器生产商--冠捷科技(0903.HK)周一称,仍在就合组公司收购飞利浦(PHG.AS)旗下电视业务的交易进行磋商,但没有为有关磋商设定时间表.
"合资公司的设立仍在谈判中."冠捷科技投资者关系部经理Vijo Lee对路透表示,"今年四月我们曾发表声明,表示有意成立一间合资公司以收购飞利浦电视业务,不过截止目前还没有签署最终的协议."
她说,目前尚没有为相关协议的达成设定时间表.
飞利浦此前称,拟将其电视业务转入与冠捷科技的合资企业,并将授权合资企业使用飞利浦品牌,初始期限为五年.[ID:nCN1046058]
冠捷科技收跌1.24%,报2.39港元;大盘恒生指数.HSI收升2.01%.(完)
--记者 郭经纬; 审校 杨淑祯
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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