〔互联网产业〕中国阿里巴巴集团将向淘宝商城追加18亿元人民币投资

路透香港10月17日电---中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团周一宣布,将向旗下的淘宝商城追加投资18亿元人民币,用于扶植商城卖家的商品和服务品质提升.

刊登在淘宝网上的公告称,阿里巴巴集团董事局主席马云与淘宝商城总裁张勇共同宣布了上述决定.

"追求品质和对消费者的权益保障是淘宝商城系列政策的核心点,...对假货零容忍是淘宝商城的底线,不可能有丝毫的退让."公告援引张勇称.

马云则表示,中国电子商务正面临产业升级,3-5年内中国经济会面临挑战,而挑战最大的是中国民营企业和中小企业.

淘宝商城近日公布了调整後的收费规则,大幅提升入驻淘宝商城的卖家的技术服务年费和保证金.新政策引发中小卖家不满,导致众多中小卖家通过对大卖家进行恶意网购操作的方式进行抗议.

阿里巴巴集团6月起将旗下淘宝网分拆为一淘网、淘宝网和淘宝商城三家公司,并表示不排除未来集团整体上市的可能性.该集团旗下的B2B子公司--阿里巴巴1688.HK已在香港上市.[ID:nCH0065197](完)