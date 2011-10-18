《香港报摘》--其他报纸重要消息10月18日

* 明报

--人民币外商直接投资(FDI)启动.汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜则表示,目前市况会影响外资进入内地投资的兴趣,但相信框架对长远发展有利.

--由立法会议员黄宜弘妻子梁凤仪创办的勤＋缘媒体服务(2366.HK),近日传出有意卖盘.梁凤仪坦言,一直有买家主动与她接触提出收购,但现时未有任何落实或接近落实的方案.

* 星岛日报

--"施政报告"公布後,楼市气氛转好,但周一(17日)截标的百亿地王南昌站上盖项目,反应却逊于市场预期,这个至今最大规模的限尺项目,却仅获四财团入标.

--金银业贸易场推出"人民币公斤条黄金"交易服务,是全球首个离岸人民币黄金产品.在首个上板交收日,总共交收了322公斤以人民币计价的金条,结算价为每克346.95元人民币,相当于1.12亿元人民币.

--体育用品公司--361度(1361.HK)宣布,截至今年9月30日止季度营运表现,零售店数目增至7,810间,总零售面积达783,745平方米,第三季度同店销售增长提升14.1%.

* 苹果日报

--天津天联(1265.HK)今天起将由创业板转至主板上市(原创业板代号(8290.HK)).主席兼董事长金建平表示, 受惠于国家"十二五"规画,预计天津的天然气销售量将每天增长10%.

* 东方日报

--宝龙地产(1238.HK)公布,9月份物业合约销售额6.27亿元人民币,涉及约10.1万平方米楼面.

--周一(17日)首天招股的科诺威德(1206.HK),获小量投资者逾3,000万港元认购,已等于其公开招股的超购约1倍,为近月新股淡静市况中较罕见.公司执行总裁赵晓波称,欧美经济变差令住宅环保节能更受注意,有利该公司专注发展系统集成商.

* 文汇报

--国泰航空(0293.HK)公布,已为其20亿美元中期票据计划中的6.58亿元票据定价,该票据于2018年到期,年息3.9厘,每季派息一次.票据发行工作由汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)管理,为国泰中期票据计划于本年8月上市後首批发行的票据.

--华晨汽车(1114.HK)宣布,该公司拟向大连华夏出售渖阳晨发汽车零部件公司75%股权,代价为6,000万元人民币.完成交易後,华晨占渖阳晨发股权降至25%.

--青岛啤酒(0168.HK)公布,公司把首家国外工厂设立在泰国的龙仔厝府工业园,新工厂年生产啤酒总量将达到20万千升,计划在2013年正式建成投产.

* 大公报

--根据香港交易所(0388.HK)资料显示,新世界(0017.HK)主席郑裕彤于上周四(13日)增持佐丹奴(0709.HK)100万股,每股作价5.78元,总值578万元,最新持股量由20.09%增至21.06%.

--香港交易所行政总裁李小加表示,港交所与金砖五国(BRICS)的6个交易所成立联盟後,首阶段将推出单独联盟交易所的基准指数期货产品;第二阶级会推BRICS联盟指数. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.