〔港报社评〕先易後难,早推法定侍产假--星岛日报10月18日

香港公务员侍产假预计在明年下半年推行,社会上将有更强烈的要求,把有薪侍产假推广至全港男性雇员皆可享有的法定福利.香港现时有40%企业跑在港府之前,向男雇员提供平均3天的侍产假.妻子分娩,甚为需要丈夫在旁陪伴,分享照顾新生命的喜悦和烦恼,要是产後抑郁,更需丈夫在身边扶持.

公仆先行假期要适度.享用资格方面,则有非婚生子女的父亲等问题.如果不容许,可能遭部分人士批评为不公平.如果容许,又可能被其他人士批评为鼓励同居,而且会出现如何证明父亲身分等连串技术问题.香港劳工处计画在明年初向劳工顾问委员会,提交侍产假研究报告,计画待劳顾会内劳资双方达成共识,再拟好条例草案立法会通过,要赶及明年中本届立法会解散前完成侍产假立法程序,并不容易.同步进行的公务员侍产假部署,由于不涉及立法,明年下半年落实的机会较高.

过去公务员推行5天工作制,不少私人机构都没有跟随,原因是牵涉的额外成本较大,中小企难以负担.侍产假望推行至全港,同样要顾及中小企的负担能力.香港刚推行了最低工资制度,企业承受能力,尚未经历日後经济由旺转衰的考验.港府正研究推行标准工时,现在加上侍产假,有劳顾会资方代表曾经明言,如果两者要同时推行,资方会两者都否决.现阶段形成鱼与熊掌之局.标准工时制度受惠人较多,但是比最低工资还要复杂,根本难以在短期内理出一套劳资双方愿意妥协的安排.有关方面可以先易後难,先集中精力,争取让打工仔早日享有法定侍产假.(A06)