〔港报社评〕唐梁落区仍不正名,公屋支票讨好基层--明报10月18日

稍为注意时事的市民,都知道唐英年和梁振英会参选下任特首,但是他们仍然未宣布正式参选;不过,两人已经落区接触市民,听意见、讲理念,甚至谈到一些具体政策取向,但是仍然不肯正名为”特首参选人”,就选举制度建设而言,这是极坏示范.

或许两人考虑到,若正式宣布参选,就要受到一些法律规限.不过,若此乃唐梁打哑谜唯一原因,则是钻法规空子,意图藉着模糊身分,尽得好处.

另外,唐英年在座谈会和梁振英在论坛发言时,语多基层爱听的说话,其中关于兴建公屋数量,梁振英建议未来2年,把年建1.5万个公屋单位,增加至3.5万个,减低轮候人数之後,再订定日後建公屋目标;唐英年则说社会应先讨论是否把公屋轮候3年上楼目标,缩短至2年,才再推算每年建屋量.就这个问题,两人虽然不同场,却在交锋.

公屋兴建量是香港社会一项大政策,但是必须从整体资源一并讨论,才知道增建多少才合理,唐梁抽空讲这个问题,不能说买空卖空,但是未能形成informed debate,意义不大,若唐梁已经公布整体政纲,则有关建议就有实质讨论空间.这是为何我们要求唐梁尽早正式宣布参选的原因.下任香港特首率同港府,开启香港特区第二个15年,应兴应革之事,恒河沙数,唐英年、梁振英和其他参选人,应该和有责任提出全面政纲,让市民检视他们要把香港带往什麽方向,民粹式地提出大建公屋,肯定未能达到要求.(A02)