〔港报社评〕黎智英政治献金意图操控反对派--文汇报10月18日

最新的”Foxy解密”披露,壹传媒集团主席黎智英近5年来曾先後向公民党、天主教香港教区前主教陈日君、民主党及陈方安生等政党和政客捐献巨资,使黎智英这个反对派的大金主角色浮上水面.将”Foxy解密”与”维基解密”联系起来看,黎智英成为反对派大金主,与国外势力干预香港政治事务,藉以操控香港反对派乃至整个香港政坛路向的企图,有密切关联,值得人们高度警惕.

“Foxy解密”披露黎智英成为反对派大金主,近5年来他的政治献金,公民党是1,456万港元,陈日君是2,000万港元,民主党是1,369万港元,陈方安生是130万港元,社民连是100万港元.一个传媒机构的政治献金数额如此巨大,超越传统认知上的大众传媒角色,十分反常.”媒宗政”三位一体的港版”四人帮”中的陈日君,由2005年至2010年获得的”个人捐款”竟高达2,000万港元,联系这位”政治主教”高调介入世俗政治,呼吁教徒投票支持反对派和参与”公投”,在中梵关系上制造麻烦,与黎智英的政治取态如出一辙,揭示出黎智英与陈日君狼狈为奸的关系.

“维基解密”披露美领事馆对香港事务的干预全面而深入,”Foxy解密”披露黎智英是反对派的大金主,二者之间联系密切.黎智英按照美国驻港总领事馆的旨意,在反对派阵营中”翻云覆雨”,大做操控香港政治风波的”藏镜人”与”代理人”,严重扭曲香港政治生态.黎智英和反对派配合美国插手香港事务,引狼入室,对香港造成深远祸害,违反港人根本利益.(A03)