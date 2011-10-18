〔港报财经评论〕市场静待救亡方案出台--香港经济日报10月18日

市场静待救亡方案出台/ 林瑞芬

中国内地9月CPI升幅连续2个月放缓,预计未来将继续降低,通胀回落态势基本确定.9月出口增长乏力,季调後环比呈现下滑态势.领先指标又显示,未来几个月出口仍疲弱,贸易顺差可能继续下滑,启示实体经济面临偏软压力.政策放松可能遵循定向宽松、公开市场操作、准备金率下调的顺序.但是,即使年内对流动性的控制有所放松,其目的主要是防止货币信贷增速进一步下滑和货币条件过紧,不代表货币政策稳健基调的改变.

若按上证综合指数来参考,昨收2,440点,除非欧、美形势太差,不然,指数在近熊市的尾声,大幅度质破长期有力的上升轨近2,000点并不容易,但论熊去牛来,则会看时机,看政策上的配合,始终中国内地讲求是政策的配合,政策一到,牛市起始时晨就可到来,最紧要有耐性.短线而言,上证于2,450点附近聚集了30日平均线、8月份以来的下降轨阻力位,以及前期整理平台的阻力位等多个技术压力,要进一步抽升须先观察2,450能否突破,破之上望2,600.相反,不破之,也是流于底部窄幅上落,不大可能大跌.

中国内地股市维稳,H股沽空者短期暂不敢有何作为.回看近月反弹最劲的H股,不乏之前受困利淡消息而被行”空”,如受累发生高铁列车追撞意外的中国中铁(0390.HK)、中国铁建(1186.HK),受累忧虑欧、美经济死火的中国远洋(1919.HK)及中海发展(1138.HK),基本上,股份被洗被掟套现外,还可能涉及沽空,故在近月市场平静後,相关平仓买盘势更劲,触发强劲反弹,中铁及铁建今月以来分别反弹47%及35%.当然,投资者要考虑相关技术平仓买盘完成後,个股业务利润是否足够支持股价进一步抽升,不然,还是见好即收.

总括而言,估计恒指上试19,000或不具难度,难在可否守稳,这点视乎德、法两国合力炮制的救市计划,能否令市场信服,想要预测复杂混沌而不明的政治决策进程是不可能的.总言之,股市底仍相对脆弱,市场实在承受不了再一次的失望.事实上,今年7月就发生过欧洲官员没能像市场期望的那样提出一个全面解决希腊债务危机的方案.(010)

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内银不利因素仍未消除/ 余少文

国企指数继续冲击10,000点,关键在于重磅内银股能否保持近期升势,而内银股在10月底派发季度业绩,预期可维持30%以上增长.只是要面对不良贷款上升、净息差见顶、盈利放缓等不利因素,令後市添加变数.中国内地A股靠稳,国企指数表现更佳,全日升268点或2.8%,收9,853点,成交额141亿港元.86%主板H股随大市回升,仅中国建材(3323.HK)升幅超过10%.而红筹指数升113点或3.2%,收3,684点,成交额56亿港元.受惠欧洲开市走高所带动,红指跟国指一样都是午後2时才扭转中段急回走势.虽然国企沽空有回落迹象,尤其国指过去一个多星期反弹以来,沽空数目由97只降至83只,指数亦由8,600点水平升至昨日收市9,853点.但国指由8月下跌以来,下跌4,581点,反弹0.382倍为9,808点,指数近日便在这水平争持.即使升越10,000点,上述跌浪反弹0.5倍为10,349点,处于国指8月横行区间内,故指数继续反弹的阻力会愈来愈大.

至于内银股仍要面对多个不利因素,包括不良贷款可能上升、净息差见顶、盈利放缓等,因为内银股过去两个月急跌,除了外围因素外,市场便是担心不良贷款会急增.但如中金所指,投资者对不良贷款情况过度悲观,正常情况下,该行料银行不良贷款上升2,800亿港元.在悲观情况下会上升1.15万亿港元,相当于上市银行不良贷款增加8,000亿港元,即使出现50%违约,对盈利影响也只是4,000亿港元,相比内银股今明两年拨备前盈利1.36万亿和1.63万亿港元而言,净资产不会受影响.

不过,银行净息差在第三季会继续扩大,主要是紧缩货币政策下,银行在贷款息率有议价能力.但随着紧缩政策可能放松,以及存款定期化增加,都会令净息差受压,对银行业绩确实会带来影响.实际上,彭博预测显示,九行明年每股盈利增长,平均只有11%,较今年上半年的近30%增长,显着回落,会为内银股继续反弹带来阻力.认为内银股盈利虽会放缓,但股价由高位回落30%,加上盈利仍可保持10%增长下,今明两年平均息率4.9厘和5.5厘,以及预测市帐率只有1.1倍,除非中国内地经济出现问题,否则内银股跌至现水平,是有其吸引力.若然股价再跌,吸引力更大.(008)