〔港报财经评论〕一份呈黄金交叉强势股名单--信报10月18日

一份呈黄金交叉强势股名单/ 陆文

面对恒指在过去八个交易天累积升约2,700点,无论是传统退休基金或是机构投资者,亦考虑把部分资金重投股市,对短线投机者依然是寻找早前沽空较多的股份博补淡仓推高股价,但这类活动投机意浓及即市上落波幅较大,或许等候寻找相对强势的股份作收集较适合.技术上,股价10天平均线升破50天线呈中短线”黄金交叉”的股份在8月中已见底及反覆偏强,成功通过上月恶性抛售的考验,表现值得尊重,投资者未来可以其早前低位作为止蚀位即可.昨天出现这技术利好指标股份共有89间,尝试以市值超越100亿港元的具规模企业,列出一份共15只个股的名单供投资者参考,包括中石化(0386.HK)、中兴(0763.HK)、联想(0992.HK)、龙源电力(0916.HK)、北控(0392.HK)、国药(1099.HK)、富士康(2038.HK)、粤海(0270.HK)、中海发展(1138.HK)、瑞声科技(2018.HK)、华能新能源(0958.HK)、卜蜂(0043.HK)、联合能源(0467.HK)、卓尔(2098.HK)及国际煤机(1683.HK),投资者不妨参考作寻宝或跑赢後市的对象.当然,最重要还要看个股基本因素以厘订其是否强得有道理.

值得表述的是,黄金交叉定义不少,一般中短线喜采用5天线升越10天线,或是10天线升越30天线,但较倾向10天线升越50天线较可靠,至于中长线应以50天线升越250天线为准则,但在目前只有今天、没有明天的反弹市中,这敏感度低的指标并不适用呢.大市持续为早前超卖及被外资大鳄进行沽空图利的股份提供补淡仓炒作,不少OPM股一向是炒家逐浪对象,大跌後大升并不意外,日後一旦完成补淡仓活动,这批个股及板块将出现另一个光景,投资者依然以个股短期值博率为短炒依归.

目前不少大户会搜集个股早前累积沽空数目与金额的资料,作为估计有机会被挟淡仓的反弹空间,昨天升幅最多是一批二三线科技股,包括中国光纤(3777.HK)、中国安芯(1149.HK)、浪潮(0596.HK)、数码通(0315.HK)及伟仕(0856.HK).市值较大者以平保(2318.HK)受惠深发行业绩佳,上升6.1%.中国建材(3323.HK)与中材(1893.HK)受惠炒落後挟仓,炒水泥股明显.至于濠赌股,近期不断有大行报告显示10月黄金周业务不差,其中以市场比率增加的银河娱乐(0027.HK)升10.8%,表现最佳,金沙中国(1928.HK)亦有6.7%升幅,早前已指出,这批濠赌股9月炒落10月炒上,以配合期内有黄金周支持,由于早前因温州事件令这批强势股成沽空套现对象,目前个股亦成挟淡仓目标,以迎来月底第三季业绩潮.(B07)

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欧罗受制50天线/ 苏子

刚结束的G20财长和央行行长会议虽然并未能取得实际成果,但由于各方声明中强调应该采取果断措施令市场回复信心,使银行体系及金融市场保持稳定,这令市场情绪不至再次转劣,故昨天欧罗兑美元表现较为稳定,未见在G20会议结束後出现裂口下跌的情况.昨天欧洲市早段欧罗兑美元曾略破上周五的1.3894高位,最高曾见1.3914水平.由于此高位与50天SMA的1.3922阻力相若,而汇价未能在昨天欧洲市早段一举上破此重要阻力後便出现较明显的回吐压力,已自上述高位回落至上周五的1.3880收市价以下波动,暂时最低曾见1.3860水平.如上周五欧罗兑美元在近全周高位收市後,昨天亚洲市汇价将可进一步向上作出重大突破,即升越50天SMA阻力并挑战1.40心理关口.但结果欧罗兑美元虽然可以在上周五成功高收,可惜汇价昨天在亚洲市及欧洲市早段的表现却与预期有所出入,汇价只是升至50天SMA附近已乏力再升,完全欠缺单边市应有的破位上升动力.

担心欧罗兑美元若未能在昨晚美国市进一步走高并成功突破50天SMA阻力收市的话,将会触发短线一些获沽盘入市,使汇价一旦成功返回1.3833的短期重要支持以下收市,将会出现较明显的调整市,并下试20天SMA支持、1.35心理关口,以及汇价由本月4日的1.3144低位升至昨天欧洲市早段的1.3914高位的61.8%调整目标,即1.3438关键支持.由于G20成员国对如何解决欧债危机问题上仍然存有分歧,如新兴市场希望通过IMF增加资金以加强其对救助欧罗区的能力,但美国及加拿大却因为会涉及自身利益而反对,目前在欧债危机问题上仍存有甚多不确定因素的大前提下,昨天欧洲市早段欧罗兑美元未能顺利破关而上其实可以视为正常的走势.

故短线而言,欧罗兑美元在顺利突破50天SMA阻力前,短期走势料会暂时结束自本月4日开始的强力反弹浪,而走势将转为反覆波动为主,料汇价将在1.3450-1.39间争持.本周六欧盟将召开峰会,若德法两国早前提出的银行重组计划可以在峰会上取得突破进展,成功提出解决主权

债务危机和重整银行资本的全面计划以应付目前的困境,料欧罗兑美元将在反覆争持完毕後,向上作出重大突破.估计一旦欧罗兑美元成功返回1.40心理关口以上收市後,将可成功摆脱自8月29日开始的一浪低于一浪走势,朝着1.42/1.44区域迈进.否则,欧罗兑美元难免进一步往下寻底,并下试20天保历加通道的1.3220底部支持.(B08)