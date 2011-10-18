〔香港个股〕新世界发展及新世界中国折价供股,时机欠佳股价重挫(更新版2)

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* 新世界发展拟进行2:1供股,筹高至123亿港元

* 旗下新世界中国亦拟供股筹最多43.5亿港元

* 新世界发展收低17.6%,最多挫逾两成;新世界中国跌25%

* 投行指供股消息令人意外,时机欠佳

路透香港10月18日电---香港主要发展商--新世界发展(0017.HK)及旗下新世界中国0917.HK公布合共近167亿港元供股计划,但碰上港股大幅滑落,两只股份周二深度调整,分别劲跌17.6%和25%.

分析师指出,新世界发展的供股消息令人意外,而且公司看来未有即时的资金需要,供股价亦较每股资产净值(NAV)大幅折让,将造成摊薄效应.

受供股消息影响,新世界发展盘中最多曾跌逾两成,收市跌幅收窄至17.56%,报7.42港元.新世界中国则以接近全日低位收市,挫25%,报1.68港元;大盘恒生指数.HSI重挫4.23%.

美银美林的报告称,新世界发展的供股消息令市场意外,因为公司截至6月底止的净负债比率只有26%,与去年底持平,亦低于公司过往10年平均约35%的水平.公司于此时宣布供股,或显示其未来可能在香港有购地计划.

里昂亚洲指出,新世界发展在港股经过大幅调整才进行供股,时机欠佳.其竞争对手如恒隆地产(0101.HK)、九龙仓(0004.HK)和新鸿基地产(0016.HK)等,过去都是在股价高位时才宣布供股.

新世界发展在联交所刊登公告称,每股股份的供股价为5.68港元,此较上日收盘9.00港元折价36.9%;股东每持有两股可获认购一股供股股份,供股发行最多不超过21.72亿股,最多集资123.4亿港元.

**筹集长期资本**

公司表示,经考虑包括发行债券及配股等其他集资方法,以及计及相关效益和成本後,董事认为供股不会令公司承担沉重利息或额外债务,乃集团筹集长期股本资金之较可取方法.

此外,新世界发展持股近七成的新世界中国宣布,建议每供股股份认购价为1.49港元,此较上日收盘2.24港元折价33.5%;股东每持有两股可获认购1股供股股份,供股发行最多不超过29.17亿股,最多集资43.5亿港元.

新世界发展主要股东周大福企业及汇丰、渣打作为包销商,并将悉数包销商包销,而周大福企业同意包销未获其他股东认购的首9,000万股供股股份,其馀由汇丰及渣打包销.

新世界发展对上一次供股是于2004年2月,当时供股价为每股5.4港元.今年以来进行供股的蓝筹地产商有九龙仓.[ID:0097792](完)

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