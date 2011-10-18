〔香港个股〕忠旺控股计划斥资近38亿美元扩大铝压延材设备产能

路透香港10月18日电---大型铝型材生产商--中国忠旺控股(1333.HK)公布购买一批合约总价37.8亿美元的设备,用以扩大其铝压延材生产设备产能.

忠旺表示,公司将于2011-14年间分期支付有关购买代价.预期主要设备将于2013年交付.

"是次签订的购买协议,乃落实集团进军高端铝压延材市场的计划,设备安装完毕後设计产能约为180万吨."忠旺在声明中称.

公司的声明称,为了发挥其在铝合金熔铸及市场、研发等方面的优势,集团将进一步研发与生产与工业铝型材具协同效应的高端铝压延材产品.忠旺的铝压延材产品项目计划整体设计产能约为300万吨,预计将于2014年开始相继投产,于2018年落实整体产能.

忠旺表示,计划以营运资金、商业银行贷款及其他融资渠道支付购买设备代价.

受美国政府反倾销和反补贴调查结果,以及同期产品售价下跌的影响,忠旺今年上半年净利按年锐跌八成,至5.7亿元人民币.公司此前已表示,将按计划于今、明两年增加18台大吨位挤压机,以扩大其截面工业铝型材产品业务的盈利能力.

该股周二早盘中段下跌4.87%,报2.54港元,过去一个月下滑近7%;大盘恒生指数.HSI挫3.24%.(完)

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