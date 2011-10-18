〔香港热股〕安踏股价跌至近两年半低点,受累于行业前景黯淡(更新版)

(新增更多投行报告及股价表现)

* 安踏称三季度同店销售放缓

* 面临同业削价清仓的激烈竞争

* 股价重跌逾16%至近两年半低点

* 行业短期难走出低谷

路透香港10月18日电---中国本地体育品牌挣扎于行业重整之际,被视为库存问题较轻的安踏体育(2020.HK)也抵挡不住同业削价竞争,三季度同店销售出现放缓.公司股价周二一度挫低逾16%至近两年半来低点.

安踏周一晚间在联交所发布公告说明三季度同店销售增长减缓,并预料2012年第二季订货会增长速度也将较一季度为低.但未给出具体数字.

里昂、瑞信以及麦格理等投行近期陆续调降了安踏的目标价.

里昂发布报告指出,估计安踏三季度同店销售成长将放缓至5%上下,上半年则在6-9%间.且面对行业龙头李宁(2331.HK)等大动作减价清仓,安踏零售折扣也将较上半年的20%高.该投行将安踏目标价由13.25港元降至9.37港元.

麦格理也在报告中写道,"几乎所有本地体育品牌都加大的折扣幅度,这支持了我们对行业处于艰困时期的看法...我们相信公司未来主要风险之一是订货成长放缓."

麦格理上周五已调降安踏目标价至7.8港元.

本地时间上午11:34时,安踏跌幅扩大至14.18%至6.78港元,稍早一度重挫约16.5%至6.60港元,为2009年4月30日6.31港元以来最低;过去一个月来涨1.36%;大盘恒生指数.HSI则跌3.49%.

**行业尚未走出低谷**

瑞信则表示,行业前景仍黯淡,在经济成长力道趋疲、通胀,以及其他休闲品牌崛起,中国本地体育品牌最坏的情况尚未来到.

该券商指出,由于未来6-12个月看不到潜在有利因素,将行业评级由"持有"降至"减持",且行业龙头如安踏等也无法置身事外.

安踏2011年6月30日为止六个月净利为9.27亿元人民币,较上年同期增长约22%;中期每股基本盈利0.37元人民币,上年同期为0.305元.该公司主席兼首席执行官丁世忠预估,明年行业料仍可"双位数"成长.[ID:CH0072475]

国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)强敌压境,令力求转型至高档商品的李宁等大型本土品牌受挫,导致库存上升.李宁已着手进行降低库存、淘汱没有效益的店铺以及改善产品结构等改革,然此压力最终扩及其他同业.(完)

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