〔港股业绩〕中国海外首三季经营溢利升47%,料内地调控延至明年(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 首三季经营溢利升47%

* 内地业务毛利率维持40%以上

* 预计调控持续至明年

* 有信心完成全年经营目标

路透香港10月18日电---尽管在市场严厉调控下,中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)首三季的经营溢利仍取得46.8%的增长;公司预计,内地房地产调控将延伸到明年,但仍有信心完成全年经营目标.

截至9月底止九个月,中国海外的经营溢利约167.3亿港元;第三季度的经营溢利则为57.9亿港元,公司未有提供同比变化.但按路透根据去年公布的第三季经营溢利34亿港元计算,按年升幅为70%.

"预计内地房地产调控短期内不会放松,而且会延伸到明年."中国海外主席孔庆平在业绩声明中称,"中央和地方政府未来将更加注重紧缩措施的执行力度."

期内,中国海外于内地地产项目的毛利率仍维持在40%以上水平.而截至9月底止公司的可动用现金约172.4亿港元,净借贷水平约36.8%,较6月底的38.5%有改善.

明富环球分析员刘雅瀚表示,中国海外首三季的业务表现与市场预期一致,期内完成经营业务营业额358亿港元,相当于市场估计全年目标580亿港元的六成,亦与去年同期相若.

"这意味着公司第四季要有220亿港元的销售额入账,公司可能要加快交付物业的速度."他说.

**今年以来购四幅土地**

对于作为龙头的中国海外预期调控将延伸至明年,刘雅瀚说,"全行业都艰难的话,它可能会过得容易一些."

但他亦预期,明年中国海外面对减价的压力可能增加.

中国海外表示,今年首九个月在厦门、广州及西安共购入了四幅土地,新增可开发面积约167万平方米.截至第三季末中国海外的土地储备约3,670万平方米,其持股近38%的中国海外宏洋(0081.HK)的土地储备则为630万平方米.

中国海外宏洋稍早公布,第三季及今年首三季的经营溢利分别为7.2亿港元及20.8亿港元.

今年首三季,中国海外累计实现房地产销售金额713.4亿港元,同比增长54.7%;累计实现销售面积同比增长22.1%,为439万平方米,实现全年目标630万平方米的七成.

公布业绩前,中国海外早盘收低5.69%,报12.92港元.过去一个累计跌近22%. (完)

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