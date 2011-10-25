〔表格〕中国大唐发电第三季净利按年跌54%,为3.5亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月25日电---大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)周二公布,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.0266 0.0623
净利 354.71 766.72
营业收入 18,438.03 15,002.50
2011年1-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.0948 0.1316
净利 1,208.84 1,596.46
营业收入 51,759.59 43,948.51
注:大唐发电为中国主要发电商.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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