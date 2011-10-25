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市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 19:21 BJT

〔表格〕中国大唐发电第三季净利按年跌54%,为3.5亿元人民币

路透香港10月25日电---大唐国际发电股份有限公司(0991.HK)(601991.SS)周二公布,按照中国会计准则,截至2011年9月30日止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.0266 0.0623

净利 354.71 766.72

营业收入 18,438.03 15,002.50

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.0948 0.1316

净利 1,208.84 1,596.46

营业收入 51,759.59 43,948.51

注:大唐发电为中国主要发电商.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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