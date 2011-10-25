〔表格〕重庆农村商业银行第三季度净利按年升44%,为10.6亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月25日电---重庆农村商业银行股份有限公司(3618.HK)周二公布,截至2011年9月30日为止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.11 0.11
净利 1,060 735
净利息收入 2,723 1,936
2011年1-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.36 0.36
净利 3,299 2,398
净利息收入 7,551 5,376
注:重庆农商行为中国区域性商业银行.根据汤森路透综合4名分析师预测中位值,重庆农商行第三季度净利为10亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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