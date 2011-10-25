版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 25日 星期二 18:20 BJT

〔表格〕重庆农村商业银行第三季度净利按年升44%,为10.6亿元人民币

路透香港10月25日电---重庆农村商业银行股份有限公司(3618.HK)周二公布,截至2011年9月30日为止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.11 0.11

净利 1,060 735

净利息收入 2,723 1,936

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.36 0.36

净利 3,299 2,398

净利息收入 7,551 5,376

注:重庆农商行为中国区域性商业银行.根据汤森路透综合4名分析师预测中位值,重庆农商行第三季度净利为10亿元人民币.(完)

浏览重庆农商行其他新闻,请点选[3618.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐