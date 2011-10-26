〔港股业绩〕中海油第三季油气销售收入按年升23.7%,受惠于油气价走高

路透香港10月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三宣布,2011年第三季度总营业收入为465.16亿元人民币,其中油气销售收入约为人民币462.6亿元,同比大幅增长23.7%,受惠于实现油气价格上升.

中海油的公告显示,三季度平均实现油价同比大增50.3%至每桶112.04美元,平均实现气价同比升20%至5.18美元/千立方英尺.

中海油称三季度资本开支约为105.5亿元人民币,同比增长28.8%,主要是开发项目较多以及勘探工作量饱满.第三季度油气净产量为8,090万桶油当量,同比下降9.1%,这是因为渤海湾蓬莱19-3油田生产暂时关停导致产量损失和部分在产油气田的自然递减.

营运数据公布前,中海油收升0.83%,报14.54港元;大市恒生指数.HSI则升0.52%.(完)

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