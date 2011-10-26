〔港股业绩〕中海油第三季油气销售收入按年升23.7%,受惠于油气价走高

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透香港10月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三宣布,2011年第三季度总营业收入为465.16亿元人民币,其中油气销售收入约为人民币462.6亿元,同比大幅增长23.7%,受惠于实现油气价格上升.
中海油的公告显示,三季度平均实现油价同比大增50.3%至每桶112.04美元,平均实现气价同比升20%至5.18美元/千立方英尺.
中海油称三季度资本开支约为105.5亿元人民币,同比增长28.8%,主要是开发项目较多以及勘探工作量饱满.第三季度油气净产量为8,090万桶油当量,同比下降9.1%,这是因为渤海湾蓬莱19-3油田生产暂时关停导致产量损失和部分在产油气田的自然递减.
营运数据公布前,中海油收升0.83%,报14.54港元;大市恒生指数.HSI则升0.52%.(完)
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--记者 雷美珍/李珊珊; 审校 林高丽
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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