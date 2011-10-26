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市场报道 | 2011年 10月 26日 星期三 16:36 BJT

〔中港股业绩〕农行第三季净利按年升四成胜预期,至340.9亿元人民币

路透上海10月26日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三公布,今年第三季净利按年升40.19%至340.97亿元人民币.此前市场预期为338.8亿元.

该行刊登在港交所的公告并称,今年前三季度累计实现净利1,007.76亿元,同比增长43.59%.主要由于净利息收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长.

农业银行至9月底止净利息收入为2,233.6亿元,同期末不良贷款率为1.6%.

农行A股周三收报2.65元,跌0.01元,或0.38%;H股同日收报3.33港元,涨0.13港元,或4.06%.(完)

参看业绩详情,请点选港交所网站(here)

浏览农业银行其他新闻,请点选[1288.HK-CMN]

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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