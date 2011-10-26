〔中港股业绩〕农行第三季净利按年升四成胜预期,至340.9亿元人民币

美国各类经济指标总览--2017/2/6
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
路透上海10月26日电---以资产计中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周三公布,今年第三季净利按年升40.19%至340.97亿元人民币.此前市场预期为338.8亿元.
该行刊登在港交所的公告并称,今年前三季度累计实现净利1,007.76亿元,同比增长43.59%.主要由于净利息收入大幅增加以及手续费及佣金净收入继续保持较快增长.
农业银行至9月底止净利息收入为2,233.6亿元,同期末不良贷款率为1.6%.
农行A股周三收报2.65元,跌0.01元,或0.38%;H股同日收报3.33港元,涨0.13港元,或4.06%.(完)
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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (12月) +0.2 (11月) 实质所得(%) +0.1 (12月)
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)
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