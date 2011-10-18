〔香港数据〕7-9月失业率持平于3.2%低位,但招聘人手已转趋谨慎

路透香港10月18日电---香港政府周二公布,今年7-9月的失业率为3.2%,较上一季持平,亦为1997年12月至1998年2月以来的最低水平.

期内就业不足率则由6-8月的1.8%下跌至7-9月1.7%.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,总就业人数连续第7个月上升,在2011年7月至9月达至历史新高,失业率于低位维持不变,显示本地劳工的需求强劲,接近全民就业.

他续称,尽管本港经济表现至今仍大致良好,欧元区债务危机及美国疲弱的经济状况日益令人关注,雇主在招聘人手方面亦已转趋谨慎.

失业率(%) 就业不足率(%)

11年7-9月 3.2* 1.7*

11年6-8月 3.2* 1.8*

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8

11年3-5月 3.5 1.9

11年2-4月 3.5 1.9

11年1-3月 3.4 1.8

10年12月-11年2月 3.6 1.7

10年11月-11年1月 3.8 1.8

10年10月-12月 4.0 1.8

10年9月-11月 4.1 1.9

10年8月-10月 4.2 1.9

10年7月-9月 4.2 1.9

10年6月-8月 4.2 1.9

10年5月-7月 4.3 2.0 (完)

注: *初步数据

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