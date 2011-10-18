〔香港数据〕7-9月失业率持平于3.2%低位,但招聘人手已转趋谨慎

更正-欧洲股市：收挫，汽车股和银行股领跌
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
路透香港10月18日电---香港政府周二公布,今年7-9月的失业率为3.2%,较上一季持平,亦为1997年12月至1998年2月以来的最低水平.
期内就业不足率则由6-8月的1.8%下跌至7-9月1.7%.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,总就业人数连续第7个月上升,在2011年7月至9月达至历史新高,失业率于低位维持不变,显示本地劳工的需求强劲,接近全民就业.
他续称,尽管本港经济表现至今仍大致良好,欧元区债务危机及美国疲弱的经济状况日益令人关注,雇主在招聘人手方面亦已转趋谨慎.
失业率(%) 就业不足率(%)
11年7-9月 3.2* 1.7*
11年6-8月 3.2* 1.8*
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8
11年3-5月 3.5 1.9
11年2-4月 3.5 1.9
11年1-3月 3.4 1.8
10年12月-11年2月 3.6 1.7
10年11月-11年1月 3.8 1.8
10年10月-12月 4.0 1.8
10年9月-11月 4.1 1.9
10年8月-10月 4.2 1.9
10年7月-9月 4.2 1.9
10年6月-8月 4.2 1.9
10年5月-7月 4.3 2.0 (完)
注: *初步数据
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
“欧洲市场今日步履维艰，在政治风险不断升温的背景下，投资人再度规避风险资产，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson称。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月6日当周 2月7日(二) 0330 澳洲央行公布利率决定 1月 1.50% 1.50% 2230 澳洲AIG建筑业指数 1月 -- 47.0 2月8日(三) 2145 新西兰建筑许可 12月 -- -9.2% 2200 新西兰央行利率决定 -- 1.75% 1.75% 2月9日(四) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12
(除特别说明外，均为GMT时间) 1330 - 商务部公布12月国际贸易收支 1500 - 劳工部公布12月JOLTS职位空缺数 1630 - 财政部每周例行标售四周期国库券 1800 - 财政部标售三年期公债 2000 - 美国联邦储备理事会(美联储)公布12月消费者信贷 2130 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 许娜)