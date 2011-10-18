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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 14:54 BJT

〔香港股市〕恒生指数暴跌4%,空头回补操作减弱

路透香港10月18日电---周二香港恒生指数扩大跌幅,中资银行股领跌,因空头回补操作减弱,且短线客试图突破技术价位,在近期打压大盘.

0640GMT,恒生指数.HSI暴跌4%至18,117.4点,恒生国企指数数.HSCE大跌5%.(完)

--编译 田建华;审校 张涛

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