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市场报道 | 2011年 10月 18日 星期二 16:33 BJT

〔香港股市〕恒指收跌4.23%,空头回补力道减弱

路透香港10月18日电---香港股市周二在清淡交投中重挫,中资金融股、地产股及材料类股领跌,因空头回补操作减弱.由于短线投资人试图突破技术价位,大盘短线料将下行更多.

恒生指数.HSI收跌4.23%至18,076.46点.恒生国企指数.HSCE收跌5.21%至9,340.43点.

沪综指.SSEC亦收低2.33%至2,383.49点,中国公布第三季经济增速为两年来最慢之後,能源及材料类股挫低令指数承压.

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