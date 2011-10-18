〔基金观点〕中国经济增速料持续减慢,暂无迹象显示需放松政策--摩根资产

路透香港10月18日电---摩根资产管理周二称,预期中国的经济增速将会持续减慢,惟相信监管层仍在观察宏观形势变化,暂无迹象显示需要放松政策.

中国国家统计局周二公布,2011年第三季度国内生产总值(GDP)同比增长9.1%,略低于路透调查中值9.2%.[ID:nCN1155586],显示中国经济成长录得2009年第二季以来最慢步伐.

摩根资产大中华组别基金经理叶义信向记者表示,预期中国GDP增长将持续放缓,惟目前消费价格指数(CPI)涨幅仍超逾6%,而环球经济衰退对中国出口的影响未如2008年般大,加上内地房地产市场价量尚未回落至正常水平,因此认为中国监管层暂时不会放松政策.

"相信中国的监管层仍在对国内外的宏观形势进行观察."他说,"与2008年环球金融危机相比,相信今次中国领导人(在出招拯救经济方面)不会冒很大风险."

他并认为,面向出口的企业受到外贸环境恶化以及人民币升值的双重打击,中国政府或会从税务方面着手作出扶持,但这种针对性放松对于整个经济的刺激作用有限.

德国警告将举行的欧盟峰会不会提出欧债危机的"最终解决方案",同时数据显示中国第三季经济成长放缓令市场担忧加重,周二香港和中国股市下午跌幅进一步扩大.恒生指数.HSI收跌4.23%,报18,076.46点;沪综指.SSEC跌2.33%,报2,383.48540点.

叶义信说,目前中国股票估值吸引,惟短期来说仍有一定下行风险,投资者可以选择性吸纳一些消费、房地产和商品类票作为中长期投资目标.(完)