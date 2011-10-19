〔港报财经评论〕"去"憧憬、"降"挟仓--信报10月19日

“去”憧憬、”降”挟仓 /陆文

近期港股在挟淡仓行动下的大幅反弹,是配合市场对德法稍後提出一份有具体内容稳定欧洲金融的挽救方案,结果在德国财长指出一周内提出救助一切计划是不切实际的美梦,目前主要研究对欧债减值方案,其言论明显是为市场乐观情绪”去憧憬”、淋冷水,避免希望愈大、失望愈大,由于包括憧憬本月23日可能有D Day的期望,再变成在拖字诀阴影下不断进行拆弹行动,信贷评级机构再质疑法国3A评级,令一轮挟淡仓藉口消失.蓝筹股新世界发展(0017.HK)与旗下新世界中国0917.HK供股集资共约163亿港元,进一步催化目前疲弱的信心消失,令近期贪婪的短线客再被恐惧情绪取代.

面对目前市况有反弹无上升,欧美等地的恐惧源头一旦异变,将极具杀伤力,特别是目前大市尚未有明显收集活动,基本经济因素也并无改善.早前恒指曾低见16,170点低位,大市在阻力前回吐,短期出现高低脚才有望企稳,恒指力守18,000点,短期视乎外围市况,港股进一步下试17,500/17,800点机会不低,亦是建议以10%-20%资金入市逐浪者要作两手准备,炒挟淡仓者玩短线逐浪,稳健者以分段吸纳一批呈中短线黄金交叉走势的强势股,力求在反弹市中提供一份平常心,跌不损、升可尝.短期港股维持一段反覆期.

恒指昨天回吐约800点,相对早前累积的2,700点不算多,成交630亿港元,反映观望意浓,短期力守的10天线在17,952点附近,回吐急者以近期大成交挟淡仓的炒上一族为主,跌幅10%或以上者众,除了淡水河谷主动下调铁沙价格以显示需求放缓,令一众经济敏感度高板块股回吐急,近日有表现的内房、水泥、钢铁及太阳能股份均成短线沽售对象,看来月初低见16,170点的阴影挥之不去,入市部署依然是以有今天无明天的短线炒作策略.新世界系在市况低迷下大折让集资,以集团目前净负债比率资金压力不大,反之予人大股东玩弄财技、摊薄股东权益之感,从股价由近15港元大幅下跌才再折让供股,少数股东供难不供更难,有关财技似曾相识,如相信大股东最终会有炒高派货的日子,连同近10年的供股後亦有获利机会,不妨死跟一回.但提醒投资者,彤叔一族属难玩之辈,其作风与蓝筹股地位不相配,过往坏孩子基金亦在其身上滑铁卢,折让大并非寻求投资对象的主要元素,以彤叔私人的周大福亦坚持年底分拆珠宝业务上市集资,未知其不断集资套现,是否反映对未来经济有保留的思维呢.(B06)

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澳元兑纽元看高一线 /苏子

澳元兑纽元在2008年10月金融海啸发生时汇价已自7月时的1.2981高位急跌至1.0629低位,但随後不论外围环境怎样波动难测,澳元兑纽元在触及上述低位後,基本上仍能保持着平稳的势头,未见再次出现较为急劲的一浪低于一浪的下跌市,这反映澳元汇价在目前的恶劣市场环境里,整体表现较纽元为佳,故投资者若有意趁低买入澳元却又不愿承担太大的价格波动风险,澳元兑纽元不失为一个较佳的另类选择.澳元兑纽元2009年1月正式升越1.20/1.23的关键阻力区,破位後此区域已变为重要支持区,汇价每次自高位回落至此区域附近後均见获得良好的承接力,即使汇价曾在2009年10月跌破此重要支持区,一度低见1.1921水平,但汇价在破位後却可以很快便止跌回升,并且在当时的周线图上呈现大阳烛利好形态,收市价亦可以重返1.23阻力以上,故此重要支持区目前可以视作汇价回落时的重要好淡分水岭,只要汇价向下的回落没有显着低于此支持区,则跌近此支持区时采取逢低买入澳元兑纽元的策略的风险其实并不高.

澳元兑纽元今年3月上旬曾升至1.3795高位,随後便回复弱势并于8月上旬跌至上述的1.20/1.23支持区附近,低见1.2301後才止跌回升,上周收市时澳元兑纽元已明显升越20周SMA的阻力,故从技术上看,澳元兑纽元可以继续看高一线,短期内料会进一步上试1.30心理关口及20周保历加通道的1.3045顶部阻力,稍後若澳元兑纽元可以守稳在1.30心理关口以上,料有力上试汇价由今年3月的1.3795高位跌至8月的1.2301低位的61.8%及76.4%反弹目标,两者目前分别处于1.3224及1.3442.大方向而言,对美元持较为悲观的态度,原因是目前美国、欧罗区及日本这三大经济体中,虽然也是欠债极高,但欧罗区及日本所欠的主要是内债,风险远较主要欠外债的美国低,故这对美元长线走势是一个计时炸弹.

目前美元之所以可以保持平稳势头,美汇指数未见下破70.70的2008年所造历史低位,与这两年来市场一直受到欧债危机所困扰,使欧罗汇价变为弱势货币有直接关系.德法两国不会让欧罗解体,原因是欧罗的出现的确利好欧罗区内的贸易需求,故德法两大区内强国亦是欧罗出现後的受惠者,而且现阶段看,德法两国已不大可能走回头路放弃欧罗,因为一旦出现此情况,德法所承受的经济损失,将远较动用真金白银救助希腊危机源头的费用多,机会成本太贵了.故相信在最後关头,德法两国将会作出妥协,成功推出新方案以解决目前的欧债危机,一旦欧债危机有了真正解决的曙光,美元便失去避险资金支持,相信市场炒作焦点将落在美国已达天文数字的外债问题上,届时美元有较大机会全面转弱.(B09)