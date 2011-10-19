〔港报财经评论〕港股续受折腾,向下回补裂口--经济日报10月19日

港股续受折腾, 向下回补裂口 /林瑞芬

按周一的数据显示,恒指19,000-19,600为熊证集结区,恒指牛证则集结在17,400-17,800.若恒指跌穿17,500,失守17,200本月初上升裂口支持区,可能预示之前为看淡的投资者让路的反弹,是为了在後市质得更低、更狠铺路,若估计不致偏离事实,恒指向下再扑就是要试穿16,000.相反,若然德国总理言论是将市场预期降温,到最後,峰会还是会交一些较为切实可执行共识计划,再开出期票形式的对策来应对今次危机,恒指今浪受制19,000,回调幅度有望较浅,是回补裂口或近16,000低位试图营造小双底.欧盟峰会炒作虽暂告段落,但欧元事态似无又向坏方向发展之兆,市况波动为预期落差形成,断估不会那麽快本月内下试16,000,暂看先回补裂口再算.

欧债问题涉及太多政治变数,从市场有不少具体的方法,但至今未能全面实行可见,最终关键是欧元区制度未完善,各家自扫门前雪.我辈旁观者又如何判断,只能见步行步观察新趋势.当形势趋向最坏发展,所谓到了”不见棺材不流眼泪”之时,欧盟被迫提出较具体救援方案,才可略纾缓形势.惟当市场要求交出明确答案时,担心欧盟又顾左右而言他,德、法的博弈过程相对复杂,最终是不想负担太沉重的後果所致.港股之所以波动剧烈,恐怕最大原因是市场相对欧、美市场自由,对冲易搵食.人心虚怯之下,以致港股大上大落,两个星期一个势.总之,经济因素不可能一日或短期话变就变,当人心趋于乐观预期,就要小心港股短期随时见顶,反之,当人心趋于悲观预期,随时留意短期随时触底反弹.

昨日大回调,见新世界发展(0017.HK)急插17.6%至7.42港元,同系的新世界中国0917.HK更大跌25%至1.68港元,主要原因是两间企业在股价低迷状况下供股.前者拟集资净额约111.55亿至121.35亿港元,供股价为5.68港元.後者集资净额不少于42.55亿港元,供股价为1.49港元,均较股价大跌前有逾30%折让,集资将用作中、港物业发展用途.据集团高管解释,目前经济不明朗,供股集资,是因为成本会较低,亦可以让各股东平等参与.不过,在股价如此低迷下,大额集资行动,备受质疑,因会大幅摊薄每股盈利及资产.股价大跌反映投资者不认同供股行动,实行沽货离场.翻查历史,新世界发展也曾在SARS後,2004年2月进行供股,5供2,每股5.4港元,供股後股价曾低见4.5港元,後随大市回升,今次或是故伎重施,大股东供股的风险似乎有限,只是小股东缺乏足够财力参与供股,为免持股摊薄收益,索性离场,形成新世界及新中股价下跌.(010)

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摩通:MSCI中国可再升一成 /余少文

大市昨日录得近四周以来最大单日跌幅,国企指数下跌超过5%.除非欧美经济再出现更大危机,否则大市只要守9,000点,应该可以再反弹,摩根大通更料MSCI中国指数在今年底前可反弹超过10%.中国内地股市开市已裂口下跌,国企指数也受拖累,低开326点後持续下滑,收市跌512点或5.2%,收9,340点,是过去一周最低收市价,成交额轻微增加至154亿港元.只有4只主板H股逆市上升,包括被德银睇好及给予目标价5.9港元的中国电信(0728.HK)便升约1.7%,报4.82港元.而红筹指数跌192点或5.2%,收3,491点,成交额55亿港元,25只成分股全部下跌.已指出国指9,800点和10,000点都是阻力位,但大市昨日急挫,始终令人觉得失望,尤其昨日出现多个利淡消息而造成亚太区跌市,果真是”福无双至,祸不单行”.

首先是欧债危机又成为看淡的投资者反攻藉口,其次是中国内地第三季GDP竟然只有9.1%,差于市场预期9.3%,因为欧美经济未有起色,若然中国经济也转差,则A股以及H股都难有运行.即使中国一直希望透过内需来刺经济,在目前经济转型期间,成效却一般,9月社会消费品零售总额达历史高位1.59万亿元人民币,按年升17.7%.只是社会消费品零售总额今年月度增长主要保持在17%-18%水平,未见去年动辄超过18%的增长势头.相信中国内地股市和楼市如没有起色,相信难刺激内需大幅增长.

不过,摩根大通昨日一份报告指出,大市近期反弹,主要是公司估值似反映中国已出现硬着陆,但中国近期政策表明防止硬着陆之馀,流动性亦见适度宽松.但大市能否继续反弹,要依靠通胀能否继续下跌,以及中国政策会否推出有利增长的政策,如给予更多中国地方政府发债,筹集资金解决目前地方债,和令固定资产投资增长.摩通预期MSCI中国指数在年底前可以反弹15%至60点,并且是以长期市帐率2.1倍的八五折计算.只是该行认为大市反弹并不会持续,因为中国内地在2003年至2005年和2007年至2009年期间出现负利率,大市也出现调整.除非中国内地实际利率能由负值变为正值,否则大市要在负利率结束後才能走出谷底.(008)