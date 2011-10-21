〔表格〕兖州煤业第三季度净利按年跌70%,为10.96亿元人民币

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港10月21日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周五公布,按照中国会计准则,截至2011年9月30日为止第三季及九个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年7-9月 2010年同期
每股盈利(元) 0.22 0.75
净利 1,095.80 3,680.99
营业收入 11,848.92 9,349.38
2011年1-9月 2010年同期
每股盈利(元) 1.25 1.28
净利 6,129.53 6,313.95
营业收入 32,606.04 24,950.72
注:兖州煤业为按市值计中国第二大煤炭生产商.
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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