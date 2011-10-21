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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 17:50 BJT

〔表格〕兖州煤业第三季度净利按年跌70%,为10.96亿元人民币

路透香港10月21日电---中国兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)周五公布,按照中国会计准则,截至2011年9月30日为止第三季及九个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.22 0.75

净利 1,095.80 3,680.99

营业收入 11,848.92 9,349.38

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 1.25 1.28

净利 6,129.53 6,313.95

营业收入 32,606.04 24,950.72

注:兖州煤业为按市值计中国第二大煤炭生产商.

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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