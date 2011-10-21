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市场报道 | 2011年 10月 21日 星期五 19:03 BJT

〔表格〕中国中煤能源第三季净利按年升65%,为26.6亿元人民币

路透香港10月21日电---中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)公布,按照中国会计准则,截至2011年9月30日为止九个月业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年7-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.20 0.12

净利 2,657 1,609

营业收入 23,851 17,003

2011年1-9月 2010年同期

每股盈利(元) 0.58 0.46

净利 7,645.84 6,064.98

营业收入 66,294 52,564

注:中煤能源为按市值计中国第三大煤炭生产商.(完)

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--记者 雷美珍/黄运涛; 审校 张喜良

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